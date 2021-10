Fortunato Della Monica ancora sindaco di Cetara: "Grande emozione" Il sindaco ringrazia i cittadini: "Il lavoro da fare è tanto"

Fortunato Della Monica è ancora sindaco di Cetara. I cittadini hanno scelto la continuità, riconfermando il sindaco uscente. Non avendo sfidanti, l'unico ostacolo per la riconferma era il raggiungimento del quorum, arrivato ad urne ancora aperten nel pomeriggio di domenica.

Il sindaco ha voluto ringraziare i suoi sostenitori. "Trovare le parole giuste per un sentito ringraziamento non è cosa facile, come non lo è altrettanto descrivere in questo momento la mia grande emozione. La riconferma alla carica di Sindaco ottenuta con questa altissima affluenza è una ricarica di energia, una grande attestazione di stima e di fiducia nei miei confronti e verso chi ha scelto di intraprendere con me questo nuovo percorso amministrativo. Desidero ringraziare tutte le persone che, nel corso di queste settimane, hanno condiviso con me un periodo “apparentemente” facile ed entusiasmante. Grazie a coloro che, anche se non in squadra, instancabili sostenitori, ci hanno supportato e sopportato", ha scritto sulla pagina social del comune.

"Grazie, infine, a quanti ci hanno osservato, ascoltato ed infine ci hanno votato perché hanno creduto nel nostro PROGETTO! Noi continueremo ad essere L’AMMINISTRAZIONE di tutti, pronti a scendere in strada ad ascoltare le Vostre richieste, perché consapevoli che siete tutti VOI la nostra FORZA. Lavoreremo con costanza e determinazione sui progetti che abbracciano le tematiche ambientali, culturali, turistiche e sanitarie. Fondamenta di un paese capace di proiettare un’immagine forte e distintiva.

Il lavoro da fare è tanto. Le difficoltà del nostro territorio le conosciamo, come conosciamo bene anche le potenzialità, ne abbiamo parlato in campagna elettorale attraverso le pagine del nostro programma. Sarà un lavoro impegnativo che perseguiremo nel tentativo di stimolare ancora di più, la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la popolazione alla vita sociale e amministrativa. Cetara è il nostro Paese e tutti abbiamo il dovere di contribuire alla sua crescita ed al suo sviluppo. Il mio augurio è rivolto a tutti noi! Con tanto orgoglio e sincero affetto", conclude il primo cittadino Della Monica.