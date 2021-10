"No ai doppi turni", sit-in di protesta al "Virgilio" di Mercato San Severino Alunni e genitori contrari ai turni pomeridiani: "Senza soluzioni sarà sciopero ad oltranza»

Nuovo sit-in di protesta da parte degli studenti del liceo “Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino. Gli alunni sono rimasti all'esterno della scuola per ribadire il proprio “no” convinto ai doppi turni per sopperire alla carenza di aule. L'iscrizione in sovrannumero di un centinaio di studenti ha, infatti, costretto la dirigenza scolastica ad organizzare i turni pomeridiani. Scelta definita «inaccettabile» da parte degli studenti che hanno potuto contare anche nel sostegno di un nutrito gruppo di genitori. «Senza soluzioni la protesta proseguirà ad oltranza», ha affermato Annalisa Santonicola, madre di uno studente del liceo. «Era un problema che si poteva evitare, anche perché le pre-iscrizioni erano note da tempo». Mentre gli studenti erano all'esterno della scuola, i rappresentanti d'istituto e quelli dei genitori hanno incontrato la dirigente scolastica in Consiglio d'Istituto, chiedendo l'adeguamento di locali già esistenti che possano ospitare le sei classi che, attualmente, risultano in sovrannumero.

Problemi, intanto, si registrano anche nell'Agro Nocerino Sarnese. A Nocera Inferiore sono state sospese le lezioni per alcune classi della scuola media De Lorenzo” a causa di una perdita d'acqua proveniente dai bagni del sovrastante liceo “Vico”.