Sapri esclusa dall'Alta velocità, la comunità scende in piazza La protesta del comitato per chiedere una fermata nel Golfo di Policastro

Il "Comitato Civico 1987" rilancia la battaglia per portare Sapri sul tracciato dell'alta velocità. Attualmente la cittadina del Golfo di Policastro è esclusa, così come tutto il comprensorio. All'iniziativa pubblica erano presenti gli amministratori di Vibonati, Caselle in Pittari, Ispani e ovviamente Sapri.

Reiterata la richiesta a Rfi di modificare il tracciato della linea che dovrà collegare Salerno a Reggio Calabria, attualmente previsto via Vallo di Diano. L'obiettivo è prevedere una fermata a Sapri.

Vista l'assenza di risposte alle istanze del territorio, è stata indetta una manifestazione di protesta il prossimo 23 ottobre a Sapri.