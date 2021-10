Sanza: al via gli interventi ai locali del "Museo della scuola, arti e mestieri" In programma lavori di risanamento dalle infiltrazioni di umidità, consolidamento e riqualificazione

Iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei locali dove è ospitato “Il Museo della Scuola, Arti e Mestieri della tradizione sanzese” in piazza XXIV maggio. I lavori sono finalizzati al risanamento dalle infiltrazioni di umidità che avevano arrecato, nel tempo, gravi danni alla struttura con pericolo per gli impianti elettrici e di illuminazione. La ditta incaricata sta procedendo alla rimozione dell’intonaco danneggiato e staccato dalla sede a causa dell’umidità. Seguiranno poi gli interventi di consolidamento e di riqualificazione.

“Lavori urgenti e non più procrastinabili – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – che al termine ci restituiranno locali sanificati ed idonei alle attività per i quali sono programmati” ha concluso il sindaco Esposito.