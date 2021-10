Avanti con le vaccinazioni a San Valentino Torio: somministrate altre 150 dosi Il sindaco: "La campagna vaccinale rimane una priorità assoluta dell'amministrazione"

San Valentino Torio spinge ancora sui vaccini. Nella giornata di ieri sono state somministrate altre 150 dosi di sieor pfizer presso il centro vaccinale di Via Don Tonino Bello. Il punto vaccinale è aperto ogni giorno dalle 15 alle 17.

"Tante persone provenienti da ogni dove per fare il vaccino. Stiamo lavorando ogni giorno e questa settimana aspettiamo chiunque volesse fare una prima, seconda o terza dose, dal lunedi al venerdi", commenta il sindaco Michele Strianese.

La fascia tricolore ha tenuto a ringraziare tutti i volontari che ogni giorno sono a disposizione della comunità ed i tanti dottori che, impegnati nella campagna "stanno dando davvero il massimo della loro professionalità per assistere le tante persone che si approcciano alla pratica vaccinale. Grazie ancora all' Assessore alle Politiche Sanitarie Enzo Ferrante e a tutta l' Amministrazione Comunale che tanto hanno investito per questa campagna di vaccinazioni".

L'appello, ancora una volta, è quello a sottoporsi alla vaccinazione: "Non smetterò mai di dire che la campagna vaccinale rimane una priorità assoluta della nostra Amministrazione Comunale, prima di tutto per la salute pubblica ma anche per evitare definitamente la chiusura delle scuole e nuove restizioni per le attività economiche e produttive. Invitiamo tutti a vaccinarsi. L'obiettivo di debellare definitivamente la nostra citta' dal Covid è davvero vicino. Non molliamo!" conclude il sindaco Michele Strianese.