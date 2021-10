Focolaio Covid a scuola: parte lo screening "scuola sicura" a Maiori Da oggi disponibili 350 tamponi per alunni e docenti

Dopo i casi di coronavirus accertati tra gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Roberto Rossellini" di Maiori - una dozzina - la dirigente scolastica Annamaria Ferrigno, ha disposto la sospensione delle attività in presenza per quattro classi. Parte da oggi lo screening "scuola sicura" riservato a tutti gli alunni e al personale docente frequentanti il plesso di Maiori che potranno contare su un ammontare di circa 350 tamponi antigenici.

Sarà possibile effettuare il test dalle ore 15 alle 18 presso la sala antistante l’auditorium dell’Istituto Comprensivo R. Rossellini di Maiori.

"Si precisa che sono da ritenersi esonerati da tale iniziativa tutte le classi e gli insegnanti già inseriti nei tracciamenti dell’ASL Salerno, ossia le classi IB, IC, IIA, IIC della scuola secondaria di primo grado e la IIIA della scuola primaria", precisano dall'amministrazione.

"A nome mio e di tutta la cittadinanza desidero ringraziare innanzitutto la Farmacia Barela di Maiori per aver donato i test rapidi, la Dott.ssa Claudia Ferrigno resasi subito disponibile per la somministrazione degli stessi, il Nucleo Comunale Protezione Civile - Città di Maiori e la P.A. Millenium Costa d'Amalfi ODV che si occuperanno della gestione operativa dello screening. Come sempre, pur essendo disposto su base volontaria, si raccomanda vivamente di partecipare allo screening finalizzato alla massima sicurezza degli ambienti scolastici ed al contenimento delle occasioni di contagio", la nota del sindaco Antonio Capone.