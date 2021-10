Viabilità a Sanza: in corso le opere i messa in sicurezza e riqualificazione "Costruiamo insieme, ogni giorno la comunità dell’accoglienza e della bellezza"

La riqualificazione della viabilità rurale. Sono in corso opere di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità rurale in tutto il Comune di Sanza. Lavori di asfaltatura e ripristino del piano viario che si arricchiscono anche del prezioso lavoro dei tecnici ed operai della Comunità Montana Vallo di Diano che realizzano staccionate e parapetti in legno. "Costruiamo insieme, ogni giorno la comunità dell’accoglienza e della bellezza. La Sanza che vogliamo. Rispetta l’ambiente ed il territorio. Il Paese è anche tuo" ha affermato il Consigliere comunale Antonio Cozzi.