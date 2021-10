San Valentino Torio, ancora truffe agli anziani, il sindaco: state attenti “Teniamo la guardia alta”

Il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese ha rivolto un appello alla cittadinanza dopo l'ennesimo tentativo di truffa ai danni di anziani nel suo comune.

“Continuano le truffe ai danni degli anziani - ha scritto Strianese sulla sua pagina Facebook - pochi minuti fa in un' abitazione di via Frigenti due uomini hanno bussato alla porta di una persona anziana dicendo che li aveva mandati il figlio a prendere dei soldi facendo anche il nome del figlio. Il colpo non è andata a segno perché l' arzilla vecchietta non si è fatta abbindolare. I carabinieri intervenuti sul posto stanno già visionando le telecamere. Facciamo attenzione, teniamo alta la guardia e continuiamo a dire ai nostri anziani di non aprire mai agli sconosciuti” ha concluso la fascia tricolore.