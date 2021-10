Sassano: al via la riqualificazione dell'area antistante la scuola di Caiazzano Diversi i lavori previsti finalizzati a migliorare, in tema di sicurezza, l'accesso al plesso

Sono iniziati da qualche giorno a Sassano interventi riqualificativi dell’area antistante il plesso scolastico della frazione Caiazzano. Diverse le tipologie dei lavori previsti finalizzati soprattutto a migliorare, in tema di sicurezza, l’accesso sia carrabile sia pedonale dell’utenza scolastica.

Questi in sintesi i principali interventi progettuali:

• l’apertura di un varco sulla Strada Provinciale 51 con la realizzazione di un ponticello per un percorso più sicuro e funzionale di ingresso al plesso scolastico;

• la realizzazione di un’area sosta e parcheggio dotata di oltre 10 posti auto;

• la creazione di una serie di muretti di recinzione per mettere in sicurezza l’area antistante l’edificio scolastico;

• l’installazione di aree verdi negli spazi comuni adiacenti la scuola.

“ L’intervento rientra nell’ambito di una serie di progetti programmati dall’amministrazione comunale - riferiscono il sindaco Rubino e l’assessore ai LLPP, Inglese - che hanno lo scopo di riqualificare diverse zone del paese.