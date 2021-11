Pony abbandonato e malnutrito salvato in montagna L'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco

Un pony malnutrito e abbandonato in montagna a Castel San Giorgio, nella zona Santa Maria a Castello. L'animale è stato soccorso e tratto in salvo.

L'intervento degli uomini della polizia locale, guidati dal tenente colonnello Contaldi è stato repentino. Constatato l'abbandono del pony, immediatamente è stata allertata l'Asl, in particolare l'ufficio veterinario di Nocera Inferiore.

Ai vigili del fuoco il compito di trasportarlo in quota, in quanto indebolito tanto non reggersi in piedi. Una volta trasportato in un luogo sicuro, all'animale sono state assicurate le cure del caso.