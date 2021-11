Mercato San Severino in festa per la neo centenaria Maddalena Scafuro Il sindaco Somma: "Quarta concittadina a raggiungere il traguardo nell'ultimo anno"

Una nuova "centenaria" nella Città di Mercato San Severino. La Sigora Maddalena Scafuro, della frazione Pandola, ha festeggiato il secolo di vita lo scorso sabato ricevendo, nel corso dei festeggiamenti avvenuti nella giornata di ieri, una targa ricordo dal Sindaco Antonio Somma accompagnato dall'Assessore Enza Cavaliere.

La Signora Maddalena è la quarta concittadina, nel giro di dodici mesi circa, a raggiungere il traguardo dei 100 anni dopo le concittadine Anna, Elsa ed Angela.

“A nome mio personale, dell’intera Amministrazione Comunale e della cittadinanza - dichiara il Sindaco Somma - vanno alla sig.ra Maddalena i più sentiti auguri per il traguardo raggiunto.

Siamo alla quarta concittadina che compie il secolo di vita a distanza di circa un anno e questo non può che riempirci di gioia dopo mesi difficili soprattutto per i nostri anziani".