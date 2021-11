Cetara: parte la mensa scolastica per scuola dell'infanzia e media Ecco come accedere

A Cetara la mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Media (Martedì e Giovedì) inizierà il giorno 15.11.2021, lo rende noto L'Ente.

I genitori degli alunni interessati possono recarsi in Comune per ritirare il blocchetto dei ticket occorrenti per accedere alla mensa, previo pagamento del relativo bollettino e secondo la

fascia di appartenenza dichiarata all’atto dell’iscrizione. Nel rispetto delle norme anti Covid-19 sono previsti 3 turni:

- Scuola Materna (1° turno ore 11,45 - 2° turno ore 12,45)

- Scuola Media (3° turno solo Martedì e Giovedì ore 14,05)

fatta salva ogni diversa disposizione medio tempore che dovesse intervenire considerata l’emergenza sanitaria in atto.

Per gli alunni affetti da patologie dichiarate all’atto dell’iscrizione, è previsto un menù a parte.