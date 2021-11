Dolore a Montesano, muore giovane mamma: proclamato lutto cittadino Rossella aveva solo 25 anni. Il cordoglio del sindaco Giuseppe Rinaldi

Un 10 novembre nero anche per la città di Montesano sulla Marcellana. Profondo dolore e sofferenza per la morte di una giovane mamma, Rossella. La ragazza, di soli 25 anni, ha lasciato troppo presto i suoi affetti terreni. Sembrerebbe che a causare la morte sia stata una crisi epilettica. La giovane aveva due bambine piccole. La notizia ha scosso l'intera comunità del centro validanese. I funerali si terranno domani nella chiesa di San Gerardo Maiella di Tardiano alle ore 10.30.

Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha disposto per il lutto cittadino. "Alle famiglie De Fina e Maglione il cordoglio dell’intera comunità che in queste occasione sa stringersi, in silenzio, intorno a sentimenti di vicinanza nei confronti dei famigliari tutti per questa prematura dipartita.Rossella, giovane donna del nostro paese, che la terra ti sia lieve e che il tuo ricordo dia forza alla persona che amavi", ha scritto il primo cittadino, affidando ai social il suo messaggio di cordoglio.

"Per tante mamme volate in cielo troppo presto... per tante giovani donne strappate prematuramente alla vita... per chi una ragione non se la riesce a fare... per una comunità, soprattutto quella della frazione di Tardiano, sgomenta, attonita e profondamente addolorata. Interpretando questi sentimenti, dispongo per la giornata di domani, in occasione delle esequie della giovane Rossella De Fina, il lutto cittadino invitando ad esprimere, piccoli segni ma di grande vicinanza, al cordoglio dei cari e della comunità", le parole della fascia tricolore.