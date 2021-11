Prevenzione e salute: la campagna Mi voglio bene fa tappa a San Valentino Torio Screening oncologici gratuiti in piazza Unità d'Italia

Una giornata dedicata alla prevenzione della salute a San Valentino torio. La campagna itinerante di screening oncologici gratuiti "Mi voglio bene", organizzata dall'Asl di Salerno in collaborazione con la regione Campania, fa tappa oggi, 11 novebre, in Piazza Unità d' Italia, nel parcheggio Villa Comunale.

L' evento e' patrocinato dal Comune che ha sollecitato l' ASL ad effettuare gli screening anche nel paese. Dalle ore 9 alle ore 18 si potranno fare:

1) ESECUZIONE PAP TEST per donne dai 25 ai 64 anni;

2) PRENOTAZIONE MAMMOGRAFIA per donne dai 50 ai 69 anni;

3) DISTRIBUZIONE KIT COLON RETTO per uomini e donne dai 50 ai 74 anni;

4) SCREENING MELANOMA per tutti.

"Cogliete l' opportunita' che mettiamo a disposizione in collaborazione con gli altri enti territoriali. Prevenire è meglio che curare", scrive il sindaco Michele Strianese.