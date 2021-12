Villamare: trovato un delfino morto sulla spiaggia Gli esperti della stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli stabiliranno la causa del decesso

Un delfino morto è stato trovato sulla spiaggia di Villammare, frazione costiera di Vibonati, lungo la foce Cacafava.

L’animale non presentava ferite ed è stato segnalato dagli uomini della Capitaneria di Porto. A gestire la rimozione della carcassa l'Asl Salerno, toccherà ora alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli esaminare l'animale per scoprire le cause del decesso.