Cilento, "Un libro per crescere": donati oltre 1000 libri alle scuole del Parco Pellegrino: “Non si può amare qualcosa se non lo si conosce”

Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni dona agli istituti scolastici del Territorio oltre 1000 libri.



“Non si può amare qualcosa se non lo si conosce” ha dichiarato il Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino. “Con il Parco continuiamo a portare avanti iniziative tese al coinvolgimento dei giovani e delle Scuole con l’obiettivo di accrescere il patrimonio di conoscenza dei nostri ragazzi. In questo modo vogliamo scommettere sul futuro attraverso una crescita culturale che pone al centro dell’attenzione il significativo e prestigioso patrimonio ambientale, paesaggistico, naturalistico e culturale della nostra Terra”. Ha concluso il Presidente Pellegrino.

Nella selezione di libri che riceverà ogni Istituto, spicca per importanza scientifica la collana completa dei “Quaderni della biodiversità”, una serie di testi editi dal Parco che affrontano gli aspetti di particolare rilievo scientifico della biodiversità presente nel territorio protetto.

Oltre a questa collana, sono stati selezionati altri libri che raccontano il Territorio del nostro Parco.

L’iniziativa oltre a testimoniare la vicinanza e l’attenzione continua che il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ripone per i giovani e per il mondo della Scuola, rappresenta anche un incentivo alla lettura al fine di stimolare la conoscenza del Territorio nel quale viviamo.