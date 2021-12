Roccapiemonte: interventi per la manutenzione straordinaria sulla rete stradale I lavori dopo gli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, il consigliere comunale delegato alla manutenzione Sabato Grimaldi e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Rocco Rescigno, comunicano che tra qualche giorno saranno effettuati interventi per la manutenzione straordinaria sulla rete stradale, idrica, fognaria ed alcuni immobili di proprietà comunale, a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2021.

I lavori, affidati alla ditta Edil Nappi, per un valore complessivo di 10.000 euro, interesseranno in particolare Viale dell’Immacolata – Via Crocevia – Via della Fratellanza – Via S.Elia – Corso Mario Pagano – Via F. Galdieri – Via Berlinguer – Piazza Zanardelli – Via Kolbe – Vicolo Polichetti – Via San Giovanni Battista, nonché i plessi scolastici di Via Santa Maria delle Grazie, Via Pigno, Via Carmine Pagano.

“Le forti piogge delle scorse settimane, associate spesso a raffiche di vento, hanno arrecato inevitabilmente dei danni alla viabilità stradale, alla rete fognaria, idrica e ad alcuni immobili di edilizia scolastica, facenti parte del patrimonio immobiliare, strutturale ed infrastrutturale del Comune di Roccapiemonte, ed è per questo che la ditta incaricata sta provvedendo ed effettuerà nei prossimi giorni interventi di manutenzione straordinaria in vari punti della città.

Un’ulteriore dimostrazione che questa Amministrazione si impegna attivamente per risolvere in maniera celere le problematiche che purtroppo sono causate anche da fenomeni naturali” hanno dichiarato il sindaco Pagano e il consigliere Grimaldi.