"Impresa in un giorno", patto Asi-Comune di Fisciano La firma del protocollo per la semplificazione amministrativa

Stamattina il presidente del Consorzio Asi Antonio ViscontI ed il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, hanno firmato un importante protocollo tra i due Enti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi grazie all'utilizzo della piattaforma “Impresa in un giorno” ed accorpando le procedure in un unico passaggio telematico.

"In questo modo saranno semplificati i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e si accorceranno i tempi per la gestione della procedure amministrative tra i due Enti. anche e soprattutto in previsione dell’avvento delle Zes, le zone economiche speciali che necessiteranno del disbrigo delle pratiche burocratiche in tempi rapidi", fanni sapere dal Consorzio industriale salernitano.