Corsa ai vaccini in Costa d'Amalfi: in una settimana inoculate oltre 4mila dosi Solo nella giornata di ieri sono state somministrate 508 dosi al centro di Cetara

Aumentano i contagi ma non si arresta la campagna vaccinale. In una settimana, in Costa d'Amalfi, sono state somministrate più di 4mila dosi.

"Un risultato strepitoso di impegno civile sorprendente frutto di una collaborazione tra le istituzioni e il volontariato per vaccinare le comunità della Costa D’Amalfi", ha commentato soddisfatto il sindaco di Minori e delegato alla sanità Andrea Reale. Solo nella giornata di ieri al centro vaccinale ASL di Cetara sono state inoculate 508 dosi di vaccino e al Centro Vaccinale ASL dell’Ospedale Costa D’Amalfi 780 dosi.

Dal 2 gennaio sono stati vaccinati 4218 cittadini nei Centri Vaccinali di Cetara/ Castiglione e Positano, di cui innumerevoli prime dosi. "Manca ancora il dato dei vaccini inoculati a domicilio che comunicheremo nei prossimi giorni. Siamo pienamente soddisfatti del sentimento giusto che è scattato in tutti noi e che ci permette di collaborare per il bene della collettività. I Sindaci di tutte le Municipalità ringraziano di cuore il Direttore del Centro Vaccinale e dell’USCA Dott. Carmine Nasta e con lui tutto il personale dell’ASL e i tantissimi Medici, Farmacisti, Infermieri, Oss e Gruppi di Protezione Civile che sono il cuore pulsante di questa straordinaria organizzazione. Un grazie a tutti i cittadini che si stanno sottoponendo alla vaccinazione con grande senso di responsabilità. INSIEME continuiamo con entusiasmo a servire il nostro amato popolo", scrive il delegato alla Sanità Andrea Reale.

Un risultato importante a cui plaude anche il sindaco di Cetara Fortunato della Monica. Ad oggi il comune conta quasi 1600 dosi inoculate nei tre giorni delle sedute vaccinali effettuate tra fine dicembre e inizio gennaio, delle quali 50 relative alle prime dosi, 70 alle dosi domiciliari e il restante alle terze dosi.

"Molti sono stati i ragazzi a ricevere per la prima volta il vaccino, le altre dosi, invece, sono andate a chi, finora, non aveva ritenuto opportuno essere vaccinato. Questo dato assume un incommensurabile valore, a fronte della chiusura delle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, nonché della secondaria di secondo grado nei comuni della Costiera Amalfitana. Siamo arrivati a vaccinare circa il 95% per le prime dosi, al 90% le seconde dosi e al 85% per le terze dosi. Un risultato straordinario a cui va un ringraziamento di cuore a tutti i miei concittadini per l'elevato senso di responsabilità, sensibilità e rispetto nei confronti del prossimo", spiega il primo cittadino.

La fascia tricolore ha poi voluto ringraziare i tanti medici e infermiere, che hanno animato il centro vaccinale in questi due mesi, e tutti i volontari della Protezione Civile Cetara. Inoltre, un ringraziamento ai ragazzi del Forum dei Giovani di Cetara, i quali - anche in questa occasione - hanno partecipato attivamente, mettendosi a disposizione di tutti i cetaresi.