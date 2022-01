"Pellezzano street art Lab": un murales contro i cambiamenti climatici Il messaggio da lanciare a tutti è uno solo: "Climate justice now"

Nell'ambito del progetto “Pellezzano street art Lab” è stata realizzata la riqualificazione di una muro di cinta situato di fronte al “Centro Giovani +” in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia di Pellezzano.

L’opera è stata realizzata dall’artista Giuseppe De Martino, del collettivo OVERLINE e ha come tema la sensibilizzazione su una tematica di grande attualità: promozione per lo sviluppo sostenibile contro il cambiamento climatico.

“L’opera - spiega il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - raffigura in ampia parte il volto di un bambino raccolto in preghiera, l' orso polare quale specie in via di estinzione, la clessidra che scandisce il trascorrere inesorabile del tempo a monito che sul tema dei cambiamenti climatici non c'è più tempo da perdere se si vogliono evitare conseguenze catastrofiche per noi e per il pianeta”. Il messaggio da lanciare a tutti è uno solo: "Climate justice now".