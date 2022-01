Montecorice, lupo investito e ucciso da un'automobile Solo due giorni fa a Castellabate avvistato un altro esemplare

Un lupo è stata investito e ucciso, ieri pomeriggio, a Montecorice da un'auto in transito lungo la Via del Mare, in località Ripe Rosse. L'esemplare, privo di vita, era praticamente adagiato al lato della sede stradale.

Sul posto sono giunti i carabinieri forestali di Santa Maria di Castellabate per i rilievi del caso. L'esemplare è stato poi trasferito presso l'Istituto Zooprofillatico di Portici per ulteriori approfondimenti."Si tratta di un animale molto giovane, che godeva tra l'altro di un ottimo stato di salute" spiega il professor Domenico Fulgione del dipartimento di Biologia dell'Università Federico II di Napoli, da anni impegnato nel Cilento in studi sia sui cinghiali che sui lupi.

"Potrebbe appartenere allo stesso gruppo che stiamo monitorando da alcuni anni sul Monte Stella - conclude il professore - Evidentemente, così come sta accadendo per altre segnalazioni che stiamo ricevendo, gli esemplari, soprattutto i più giovani, si spostano anche più verso la costa per andare a caccia. E' veramente un peccato vedere un lupo così bello in queste condizioni. C'è da dire, purtroppo, che si sta diffondendo una psicosi che non fa bene a questi animali".

Due giorni fa, invece, un altro esemplare, fortunatamente vivo, è stato avvistato a Castellabate. E non è escluso che possa trattarsi dello stesso animale.