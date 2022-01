Covid a Sanza, dopo lo screening sulla popolazione scolastica si torna in classe Su circa 160 tamponi effettuati, 17 sono risultati positivi. Non risultano casi preoccupanti

Suonerà regolarmente lunedì mattina, 17 gennaio 2022, la campanella delle scuole, dell’infanzia, elementari e medie di Sanza. Ieri pomeriggio effettuato lo screening di controllo al Covid 19, gratuito, in modalità Drive, promosso dall’amministrazione comunale sugli alunni delle scuole di Sanza. Su circa 160 tamponi effettuati, ben 17 sono risultati positivi al Covid, al momento non risultano casi preoccupanti, anzi la maggior parte dei bambini non presenta alcun sintono.

Il sindaco ha infatti "rimandato" il rientro tra i banchi di scuola di una settimana per mettere in campo l’attività di prevenzione.

“Occorre ringraziare la puntualità e la collaborazione delle famiglie che hanno aderito, in modo volontario, a questa giornata di screening consentendo quindi a tutti di garantire sicurezza e serenità, in vista del rientro a scuola degli alunni di Sanza, previsto per lunedì prossimo 17 gennaio – ha affermato il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito – Un ringraziamento particolare va ai volontari della Protezione Civile del gruppo Lucano di Sanza ed alla Polizia Municipale che, come sempre, hanno fornito un supporto prezioso, alla pari dei ragazzi del Servizio Civile, coordinati dall’assessore alle politiche sociali, che hanno curato nel dettaglio l’organizzazione di questa importante giornata. Un ringraziamento speciale all’infermiera Teresa D’Onofrio che in modo volontario si è aggiunta al gruppo di lavoro” ha aggiunto il sindaco.

“L’augurio di pronta guarigione a tutti i bimbi ed a tutti i concittadini al momento contagiati dal Covid, con un’importante novità per tutta la comunità di Sanza – ha aggiunto il sindaco Esposito – L’interlocuzione con la dottoressa Rosa D’alvano, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl, ha prodotto la possibilità di effettuare, la settimana prossima, un’intera giornata di vaccinazioni dedicata ai cittadini di Sanza. Prime dosi, seconde dosi e terze dosi, che saranno inoculate presso il centro vaccinale di Caiazzano di Sassano. E’ necessario per questo che nella giornata di oggi (domenica 16 gennaio) e per tutta la giornata di lunedì (17 gennaio), fino alle 19, tutti i cittadini di Sanza non ancora vaccinati, o in attesa di seconda o terza dose, si prenotino presso la Protezione Civile di Sanza ai seguenti numeri: 3486424594 – 3493288550. Sarà cura della Protezione Civile trasferire i dati di prenotazione alla Asl che in seguito convocherà per le vaccinazioni, indicando giorno ed ora della prossima settimana” ha concluso il sindaco Esposito.