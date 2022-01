Strade: in località Persano il rifacimento dell’illuminazione nella rotatoria Interventi per l’importo netto di oltre 30mila euro

La Provincia di Salerno consegna i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione stradale dell’intersezione rotatoria tra la SP 317 – SP 334, in località Persano, ricadenti nel comune di Serre, per l’importo netto di euro 31.526,38.

“I lavori sono partiti ieri - dichiara il Presidente Michele Strianese - e riguardano l’esecuzione del rifacimento e adeguamento dell’illuminazione stradale dell’intersezione rotatoria tra le strade provinciali 317 e 334 in agro del comune di Serre, località Persano. Nelle prossime ore verranno posizionati i plinti in cemento armato per i pali dell’illuminazione.

Apriamo nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”