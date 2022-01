Screening scolastico: a Maiori 25 positivi su 329 tamponi, 2 positivi a Ravello Oggi test agli alunni di Minori. Prosegue la campagna vaccinale: somministrate ieri 1121 dosi

Si torna in classe in Costiera Amalfitana e in vista del rientro tra i banchi di scuola diversi comuni hanno organizzato screening gratuiti per la popolazione scolastica. Domani suonerà la campanella anche per gli alunni di Maiori, Ravello, Scala e Minori. Ad Amalfi il rientro è già avvenuto giovedì 20 gennaio.

Nel pomeriggiio di ieri, quindi, sono stati effettuati test a studenti, docenti e personale tuttoò. A Maiori, lo screnning ha avuto luogo presso il plesso di via Capitolo dell’Istituto Comprensivo Roberto Rossellini, ed si è concluso alle 16.30. Buona l’adesione con 329 test antigenici esitati di cui 25 sono risultati positivi.

Il sindaco Antonio Capone ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per permettere l'iniziativa. "Invito tutta la popolazione a continuare a tenere alta la guardia contro le insidie della pandemia e, soprattutto, a vaccinarsi. Ricordo inoltre a tutti i miei concittadini che Sabato prossimo 29 gennaio farà tappa a Maiori presso l’Arena del Porto l’Open Day Vaccinale. In quella sede sarà possibile vaccinarsi per tutti gli over 12 senza alcuna prenotazione. Partecipate numerosi", l'appello.

A Ravello, invece, si è raggiunto il numero complessivo di 122 tamponi effettuati che hanno riscontrato solo 2 positività. All’esito positivo dei tamponi antigenici si è proceduto al tracciamento dei contatti e relativo tampone che ha permesso di individuare 2 familiari positivi.

"Con nostra grande soddisfazione i genitori degli alunni della scuola hanno aderito numerosi all’invito allo screening.

I risultati rassicuranti ed incoraggianti ci convincono ulteriormente verso la linea prudenziale adottata alla ripresa dell’anno scolastico. Ringrazio - ha detto il Sindaco - i genitori che di sono dimostrati, come sempre, attenti alla tutela della salute personale e della collettività".

A Scala, invece, tutti i tamponi effettuati alla popolazione scolastica nel pomeriggio di venerdì hanno dato esito negativo.

Si terrà oggi, invece, lo screening degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Minori che avverrà all'ingresso del comune rispettando le fasce orarie assegnate. Subito dopo aver effettuato il tampone si uscirà dalla porta sul retro. Il risultato, solo in caso di positività, verrà comunicato telefonicamente. In modo da non creare alcun tipo di assembramento.

"Nel medesimo modo, e con la collaborazione di preziosi volontari, - anticipano dall'amministrazione - effettueremo uno screening a campione settimanale a partire dalla domenica successiva per provare a garantire ulteriore sicurezza nelle nostre classi".

Non si arresta, intanto, la campagna vaccinale. Ieri, al secondo open day itinerante a Tramonti sono stati inoculati 624 vaccini, mentre al Centro Vaccinale ASL Ospedale Costa D’Amalfi sono stati inoculati 497 vaccini per un totale di 1121 dosi somministrate nella Divina in un solo giorno.

"Grazie agli operatori sanitari ai volontari, al Corpo Militare Ordine di Malta e all’ASL. Impegno concreto, fatti non parole è questo che abbiamo bisogno in questo particolare momento. Aiutateci ad Aiutarvi", le parole del delegato alla sanità Andrea Reale.