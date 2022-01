Manca il medico di base ad Ascea, esplode la protesta dei residenti Il servizio è stato sospeso nelle frazioni di Catona e Mandia

Non c’è più il medico di base nelle frazioni di Catone e Mandia, nel comune di Ascea. Scoppia la protesta tra i residenti che hanno avviato una petizione per chiedere la riapertura dello studio medico, mentre i consiglieri regionali del M5S, Michele Cammarano e Valeria Ciarambino, hanno presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale.

La richiesta dei residenti è quella di garantire il ripristino dell’assistenza sanitaria di base almeno una volta a settimana a Mandia e almeno una volta a settimana a Catona.

A denunciare la situazione è stato Alessandro Rovezzi, residente a Mandia è promotore della petizione che ha raccolto numerose firme.

Si attende, intanto, una risposta anche all’interrogazione presentata dai due consiglieri che chiedono di “di garantire un pieno accesso all’assistenza sanitaria di base ai cittadini delle frazioni di Mandia e Catona, almeno con il ripristino del servizio sanitario che garantiva almeno una volta a settimana a Mandia e almeno una volta a settimana a Catona”.