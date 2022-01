Ambasciato italiano ucciso in Congo, Trentinara intitola l'Aula consiliare Il diplomatico era stato in visita a Trentinara nel 2020 insieme alla moglie

Il Comune di Trentinara intitolerà l'Aula consiliare a Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in Congo lo scorso 22 febbraio insieme all'appuntato Vittorio Iacovacci durante un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite. L'Amministrazione del piccolo borgo cilentano, retta dal sindaco Rosario Carione, aveva manifestato la volontà di rendere omaggio al diplomatico italiano, che l'anno prima era stato anche in visita a Trentinara, già nei giorni successivi all'attentato. Quindi, è partito l'iter burocratico.

L'amabasciatore Attanasio era stato a Trentinara il 10 ottobre del 2020, in occasione del "Premio Nassirya", ricevuto in quei giorni a Camerota. Insieme alla moglie, era rimasto folgorato dalle viuzze del centro storico di Trentinara e dal panorama mozzafiato che si dirada dalla collina fino al mare.

Intensa, seppure breve, è stata anche la sua attività diplomatica. In Congo, si era insediato nel 2017, distinguendosi per la sua grande umanità. Insieme alla moglie Zakia Seddiki, aveva anche fondato un'associaizone a sostegno delle donne in Africa.