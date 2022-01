Viabilità, ultimati gli interventi nel tratto di Montecorice della Via del Mare Si tratta di un lavoro di miglioramento della sicurezza stradale

Ad Agnone, frazione di Montecorice, sono finiti i lavori sulla strada 267 "Via del Mare". La Provincia di Salerno, infatti, ha terminato i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR ex SS 267 al tratto dalla Km.ca 32+000 alla Km.ca 32+600 nell’abitato di Agnone, per l’importo complessivo di euro 17.118,22.

“L’intervento - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - ricade nel comune di Montecorice nell’abitato di Agnone. Finalmente abbiamo concluso i lavori di messa in sicurezza del piano viabile e miglioramento del deflusso acque di superficie. Completata da poco la segnaletica orizzontale. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”