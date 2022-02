Programma Sperimentale Mangiaplastica: Pontecagnano al 54esimo posto Il sindaco Lanzara: "Queste opportunità strumenti imperdibili per il nostro territorio"

Il Ministero della Transizione Ecologica ha riconosciuto un finanziamento di 29 mila euro per l’acquisto di un eco-compattatore. Con decreto n. 9 del 27/01/2022, è stata infatti approvata la graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento del Programma Sperimentale Mangiaplastica, per un totale di 16 milioni.

All’interno dell’elenco, il Comune di Pontecagnano Faiano figura al 54esimo posto sui 700 riconosciuti. L’intento del Ministero, attraverso questa iniziativa, resta quello di ridurre i rifiuti in plastica attraverso uno strumento fortemente all’avanguardia.

“Continuiamo a cogliere occasioni importanti nell’ambito dello sviluppo sostenibile di questa città. Ricevere in dotazione un eco-compattatore significa contribuire alla crescita di un ambiente sano, a tutela del decoro e della salute. Grazie alla partecipazione a questo bando, e dunque a tutti coloro che vi hanno lavorato, insistiamo sul valore del rispetto del territorio e della sua salvaguardia. L’intesa è quella di continuare sempre così: con coraggio e dedizione verso un progetto che merita tutto il nostro impegno”, ha dichiarato il Consigliere Comunale con delega all’Ecologia ed Ambiente Beniamino Castelluccio.

Dello stesso avviso il Sindaco Giuseppe Lanzara: “Non possiamo non riconoscere in queste opportunità strumenti imperdibili per sottolineare ancora il nostro impegno per il territorio che siamo stati chiamati a rappresentare. L’installazione di mangiaplastica nel nostro comune è una scelta mirata, che ci consente di intervenire con più forza sul tema dei rifiuti, su cui stiamo lavorando da quasi tre anni. Con numeri importanti sul fronte della raccolta e con altre iniziative similari, stiamo dimostrando che la salvaguardia dell’ambiente e della salute sono i capisaldi della nostra attività”.