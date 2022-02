Assistenza medica ad Ascea, l'Asl rassicura i residenti Cammarano (M5S): "Cilento e Vallo di Diano non possono essere trattate come zone periferiche"

Notizie incoraggianti sul fronte dell’assistenza medica ad Ascea. L’Asl Salerno, infatti, ha dato una risposta concreta ai cittadini delle frazioni collinari di Mandia e Catona, che avevano avvivato una raccolta firme per segnalare la scarsità dei servizi sanitari e dell’assistenza. Il caso era stato oggetto anche di un'interrogazione da parte dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano e Valeria Ciarambino.

"Da anni infatti, e in particolare come Commissione Aree Interne della Campania, denunciamo la carenza di strutture sanitarie periferiche adeguate in risposta al diritto alla salute di ogni singolo cittadino. Mancano i presidi di prossimità e anche il personale abilitato" aggiunge Cammarano, ch'è anche presidente della Commissione Aree Interne.



"Il Cilento e il Vallo Di Diano non possono più essere trattate come zone limitrofe periferiche: allo spopolamento rispondiamo con il recupero della dignità sociale. Questi territori devono riscattare il proprio straordinario valore strategico e turistico: anche il turismo, però, necessita di servizi essenziali, che non possono più essere procrastinati. Tutta l'area del Parco Cilento, Alburno e Vallo di Diano deve tornare centrale nel dibattito pubblico e nelle priorità dell'Agenda regionale" conclude il consigliere salernitano.