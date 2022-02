Angri, al via la progettazione della variante S.P. dei Goti "Un intervento sulla mobilità per decongestionare questa zona dal traffico e darle respiro"

Il Comune di Angri ha ricevuto parere favorevole alla richiesta di partecipazione presentata alla Regione Campania, in data 29 Luglio 2021, al "Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilita”.

La richiesta preliminare di finanziamento, per la quale si è ricevuto il via per la progettazione, riguarda la realizzazione della variante della S.P. dei Goti, a seguito della realizzazione dello svincolo Angri sud dell'Autostrada Napoli-Salerno, per un totale di 6 milioni di interventi finanziati.

"Un intervento sulla mobilità che questa Amministrazione ha presentato già in progetto qualche anno fa, approvato nel 2018, con il medesimo obiettivo di usufruire di una strada alternativa a via Dei Goti, e finalmente decongestionare questa zona della città dal traffico per “darle respiro” - scrive il sindaco Cosimo Ferraioli - Contestualmente, insieme al Comune di Corbara, abbiamo presentato un’altra richiesta allo stesso fondo regionale per la progettazione della messa in sicurezza e chiusura lavori in via Cupa Mastrogennaro, un’altra questione annosa che si spera di risolvere presto".