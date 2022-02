Ai pescatori di Cetara cassette "ecologiche" contro l'inquinamento marino L’obiettivo è quello di eliminare dai mercati gli attuali contenitori in polistirolo

Ancora un passo in avanti verso la sostenibilità. Verranno consegnate domani mattina, alle ore 12, presso la Sala Polifunzionale "Mario Benincasa" di Cetara 500 cassette DuWo riciclabili, sostenibili e intelligenti a cinque pescatori, 100 per ciascuno. Le cassette, acquistate dalla Cooperativa Pescatori Cala Bianca, sono state realizzate dalla società Campania Plastica.

L’obiettivo è quello di eliminare dai mercati gli attuali contenitori per il trasporto del pescato realizzati in polistirolo che, disperdendosi e sgretolandosi nell’ambiente, alimentano il fenomeno delle microplastiche che, a contatto con le risorse ittiche, entrano nella catena alimentare e creano serie problematiche alla salute umana e all’ambiente

L’iniziativa rientra nell’ambito del ‘Progetto Pesca’, finanziato dalla Regione Campania e nell’ambito di un seminario su “Transizione ecologica nel settore della pesca: prospettive e proposte”, con l’obiettivo di sostenere e orientare gli operatori della pesca e le istituzioni locali verso comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.

Un progetto nato per sostenere concretamente la diminuzione dell'utilizzo del polistirolo utilizzato dai pescatori, trasformatori e rivenditori dei prodotti ittici. Una sola cassetta di polistirolo, quando finisce in mare e si sfalda, può produrre oltre un milione di microplastiche, che poi entrano nelle catene alimentari degli abitanti marini e quindi di riflesso anche in quella umana.

La cassetta DuWo, sostenibile, riciclabile e intelligente (microchip Rfid) è realizzata in polipropilene, un polimero elastico riutilizzabile più volte completamente riciclabile.

"La sostenibilità e la responsabilità verso il proprio mare approdano dove sussistono le best practice degli addetti ai lavori", il commento del FLAG Approdo di Ulisse.