Inspiringirls: a San Valentino Torio un progetto sull'equilibrio di genere Paola Iannone incontrerà gli studenti dell'istituto comprensivo: parola d'ordine identità

“Il futuro è del colore che vuoi”: è questo il motto dell'istituto comprensivo statale di San Valentino Torio che ha aderito al progetto Inspiringirls, nato con l'obiettivo di creare nelle ragazze consapevolezza del proprio talento, liberandole dagli stereotipi di genere che frenano la loro ambizione. Promosso in Italia da Valore D, associazione di imprese sensibile al tema dell'equilibrio di genere e della cultura inclusiva per la crescita dei territori, vedrà protagonista, il 23 febbraio alle 9 Paola Iannone, vice presidente marketing & comunicazione di All4labels, chiamata a raccontarsi alla presenza degli alunni delle classi III C e III F della scuola secondaria di primo grado.

“Storie di donne che amano il loro lavoro, storie fatte di impegno, passione, difficoltà e successo, raccontate in prima persona agli studenti: è questa l’anima del progetto InspirinGirls, oggi attivo in 24 Paesi, che farà tappa presso il nostro istituto – spiega la dirigente Mariagrazia Gervilli – Paola Iannone condividerà con i ragazzi la propria esperienza professionale e di vita, costruendo un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro”.

La parola d'ordine sarà identità: “Credo in una leadership generosa, che debba ricondursi ad una visione del mondo umanista e connessa. E questa identità deve trasferirsi in “fare” per lasciare un segno, un significato - sottolinea l'imprenditrice salernitana – La mia presenza all'interno dell'istituto comprensivo di San Valentino Torio vuole offrire una testimonianza: il racconto della storia di un'impresa familiare, legata al territorio, oggi nota a livello internazionale grazie a un business model esportabile, in grado di valorizzare il talento e di offrire alle donne pari opportunità di esercitarlo”.