Guerra in Ucraina, raccolta di beni primari a Cetara L'appello del sindaco ai concittadini

Il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica ha rivolto un appello alla cittadinanza affinche sia solidale con il popolo Ucraino.

“Carissimi concittadini, la guerra in Ucraina sta perpetrando le atrocità verso i civili. Molti sono i cittadini costretti alla fuga e ancor più sono quelli costretti a salvaguardare la propria patria.

L'Europa ha dimostrato di essere coerente e coesa in questa situazione difficile. Cetara, da parte sua, non vuole essere da meno. I ragazzi del servizio civile di Cetara e la Protezione Civile sono già attivi per la raccolta di materiale medico-sanitario in capsule e bustine (idonee al trasporto), di generi alimentari a lunga conservazione e di indumenti *nuovi e sigillati* e torce, a causa della mancanza di corrente. C'è necessità anche di beni primari per i più piccoli, come omogeneizzati, pannolini, e alimenti liofilizzati. Il materiale verrà raccolto presso la sede della Protezione Civile (ex scuole medie) dalle 16 alle 19 da tutti volontari che prestano servizio presso la nostra comunità”.