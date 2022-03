Il sindaco Vittorio Esposito annuncia la sua ricandidatura alla guida di Sanza "Un lavoro importante è stato fatto con la prospettiva di ampliare l’azione nei prossimi 5 anni"

La comunità è in attesa dell’ufficialità della data per le elezioni amministrative di primavera, al momento ipotizzate per la fine di maggio. Nel mentre dal Comune arriva la conferma della ricandidatura a primo cittadino del sindaco uscente, Vittorio Esposito. Un programma amministrativo complesso ed importante, messo in campo negli ultimi cinque anni dalla compagine CambiaMenti, rallentato da oltre due anni di pandemia da Covid, rilanciato nelle ultime settimane con due grandi progetti di sviluppo locale: il “borgo dell’accoglienza”, che la Giunta Regionale della Campania ha individuato quale progetto pilota riservato ai borghi a rischio abbandono da inviare al Ministero della Cultura, progetto sperimentale con l’obiettivo della rigenerazione culturale, sociale ed economica, finanziabile fino a 20 milioni di euro; il progetto di riqualificazione della strada che conduce alla vetta del Cervati, finanziato dalla regione con circa sei milioni di euro, i cui lavori, già affidati con l’avvio del cantiere, termineranno entro il prossimo anno.

“Lo avevo già anticipato – ha affermato il sindaco Esposito – la conclusione del progetto di sviluppo di Sanza, come lo abbiamo immaginato cinque anni fa, necessità dell’apporto e del lavoro della squadra che in questi anni ha lavorato con impegno ed abnegazione. Dunque rimane confermata la squadra uscente, nel rispetto delle singole vocazioni e disponibilità. Apriremo formalmente la discussione sulla campagna elettorale e sul nuovo programma ammnistrativo nei prossimi giorni con la comunità tutta, a partire dai nostri sostenitori che rimangono il cuore pulsante dell’energia che da forza al nostro lavoro” ha affermato il sindaco Esposito.

Dalla cultura ai lavori pubblici, dalle politiche sociali al turismo; dalla viabilità alle politiche sanitarie e giovanili. Un lavoro importante è stato fatto con la prospettiva di ampliare l’azione di governo nei prossimi cinque anni.

“Si apre da oggi una fase nuova della politica locale che ha bisogno del contributo e del supporto di tutta la comunità – ha aggiunto il sindaco Esposito – sono orgoglioso e fiero di aver lavorato in questi cinque anni con persone serie, affidabili. Cittadini che hanno dedicato il loro tempo, le loro energie e le loro competenze, mettendosi al servizio dei cittadini. Sanza ha bisogno di questo. E’ questo il modello virtuoso che abbiamo sperimentato e che mettiamo al servizio della comunità” ha concluso il sindaco Esposito.