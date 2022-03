Neve e gelo, scuole chiuse a Caggiano e Montesano sulla Marcellana Il provvedimento dei sindaci "al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica ed evitare disagi"

Freddo e neve nel Vallo di Diano e del Tanagro. A causa delle nuove nevicate che stanno interessando il territorio i sindaci dei comuni di Caggiano e Montesano sulla Marcellana hanno firmato delle nuove ordinanze, per la giornata di oggi, che dispongono la chiusura delle scuole.

A Montesano sulla Marcellana, il sindaco Giuseppe Rinaldi ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo e di Tardiano poiché le attuali condizioni metereologiche non garantiscono sicurezza neanche per gli scuolabus nei percorsi afferenti detti plessi scolastici.

Anche a Caggiano il sindaco Modesto Lamattina ha disposto la chiusura di tutti i plessi presenti sul territorio "per fini cautelativi".

"Il territorio comunale è interessato da abbondanti precipitazioni nevose - si legge nel documento - che non consentono lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto scolastico ed il raggiungimento delle sedi scolastiche senza condizioni di rischio", da qui la decisione di chiudere le scuole "al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica ed evitare disagi e pericoli agli alunni delle scuole ed al personale scolastico e non".