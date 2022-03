"Insieme Per Dire No Alla Violenza": l'evento a Maiori L'appuntamento è per domenica 13 marzo alle ore 17

In occasione della Giornata Internazionale della Donna appena trascorsa l’8 marzo scorso, i comuni di Maiori e Minori e il Centro Italiano Femminile sezione comunale di Minori organizzano "Insieme Per Dire No Alla Violenza", un'iniziativa incentrata sul tema della violenza sulle donne e del bullismo. L'appuntamento è per domenica 13 marzo a Maiori ore 17.

“L'iniziativa – afferma Gisella Tenebre, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Maiori -, che nasce dalla volontà e dalla sinergia dei Comuni di Maiori e Minori, si prefigura come un'importante opportunità per sensibilizzare ed informare la cittadinanza su un tema delicato e complesso che richiede particolare attenzione e che coinvolge ciascuno di noi come membri della comunità e come parte integrante la rete costituita dalle istituzioni e dai servizi territoriali. “

Sulla stessa lunghezza d’onda l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Minori, la dott.ssa Maria Citro: "Il Covid, la guerra, il mondo continua a piangere vittime di violenze atroci perpetrate per proprie mani o da terzi, ecco ognuno di noi come attore sociale ha il dovere morale di continuare a lavorare per prevenire condizioni di conflitto. Da politico ma prima ancora da pedagogista operatrice sociale sento ora più che mai la necessità di smuovere le coscienze genitoriali, perché è solo sventrando paradigmi culturali maschilisti e autocratici che non contemplano il rispetto dell’essere umano che si possono generare cambiamenti comportamentali. Le relazioni educative primordiali sono la base di relazioni adulte sane ed equilibrate".

Programma

Ore 17:00 - Lungomare G. Amendola altezza Hotel Panorama

Celebrazione simbolica della Giornata Internazionale della Donna presso la panchina rossa

Ore 18:00 - Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo.

Incontro-dibattito

Saluti Istituzionali

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Maiori, Gisella Tenebre

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Minori, dott.ssa Maria Citro

Intervengono:

Dott.ssa M. Pia Siani, Sociologa coordinatrice del Centro AntiViolenza Costiera Amalfitana

Dott.ssa Margherita Iorio, Assistente Sociale Specialista del Comune di Maiori

Comandante Giuseppe Loria, Luogotenente C.S.

Dott.ssa Annamaria Ferrigno, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Maiori - Minori "R.

Rossellini"

Performance artistiche a cura delle Associazioni Artistico-culturale "Atellana", A.s.d. Serenade -

Centro Danza Patrizia Scarpati e "Animation Teresa Criscuolo".