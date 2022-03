Lotta al sacchetto selvaggio: in due ore 11 sanzioni a Cava de' Tirreni Controlli anche su cani di proprietà: elevati due verbali

Controlli ambientali e lotta al sacchetto selvaggio a Cava de' Tirreni. In azione, questa mattina, il nucleo guardie ambientali e zoofile, in collaborazione alla sezione di Pontecagnano, nelle zone di Cava centro e frazioni. Dopo due ore sono state elevate undici sanzioni per errato conferimento, non differenziato, e anche fuori orario. Inoltre controlli su cani di proprietà, l'uso del guinzaglio e museruola al seguito e indossata nei luoghi previsti dalla legge. Elevati due verbali.