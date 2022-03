Pellezzano, continua la solidarietà: accolto un nuovo gruppo di donne ucraine Alloggeranno nei locali della casa canonica di Capezzano

Continua l’impegno del Comune di Pellezzano in relazione all’accoglienza dei rifugiati di guerra provenienti dall’Ucraina. Ieri pomeriggio, per il tramite della Caritas Diocesana è stato accolto un nuovo gruppo di donne ucraine che vanno ad aggiungersi a quelle attualmente ospitate a Cologna insieme a un bambino di 12 anni.

Questo gruppo alloggerà nei locali della casa canonica di Capezzano.

Presenti al momento di benvenuto dei profughi di guerra, il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra, gli esponenti dell’amministrazione comunale, la polizia municipale, i volontari della Protezione Civile Santa Maria delle Grazie e don Antonio Romano in qualità di responsabile della Caritas diocesana.

“Ringrazio di cuore - ha detto il Sindaco Morra - don Alfonso Gentile e don Giovanni Coppola, rispettivamente parroco e vice parroco della Parrocchia San Bartolomeo di Capezzano che ha accolto quest’altro gruppo di donne provenienti dai territori dilaniati dal conflitto in atto. Un ringraziamento particolare va rivolto anche alla Caritas Diocesana e al responsabile don Antonio Romano, che ha fatto da tramite per l’accoglienza di queste persone sul nostro territorio, che si aggiungono all’altro gruppo già ospitato presso la struttura del COC di Cologna”

All’arrivo degli ospiti ucraini sono stati intonati i due inni Nazionali, quello italiano ed ucraini. Alla cerimonia di benvenuto hanno partecipato tanti cittadini che hanno preparato anche un piccolo momento di festa per accogliere i rifugiati scappati dalla guerra nella speranza di un futuro migliore per loro e per i propri familiari.