Pellezzano, sport gratuito per i bambini provenienti dall'Ucraina L'iniziativa in sinergia con gli assessorati allo Sport e alcune strutture del territorio

In sinergia con gli Assessorati allo Sport e alle Politiche Sociali del Comune di Pellezzano, alcune strutture sportive situate sul territorio comunale, offriranno la disponibilità per la pratica di attività sportiva gratuita per i bambini e le bambine dell’Ucraina giunte sul territorio di propria competenza.

Le strutture aderenti sono: Polisportiva Nikè; Balletto Arte Nikè; Dream Academy; Gymnica 2016; Movement Art Dance; Soccer Accademy; Danza In Prima; Sport Time Tennis.

“Il nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco, dott. Francesco Morra – sta offrendo la massima accoglienza possibile per i rifugiati di guerra in Ucraina. A tal proposito, mi preme ringraziare le strutture sportive presenti sul nostro territorio che hanno offerto la disponibilità per consentire ai bambini ucraini di praticare gratuitamente una disciplina sportiva di loro preferenza. Lo sport come slogan di pace è uno dei migliori segnali che si possano lanciare per contrastare questo ingiustificato conflitto. Allo stesso modo, ringrazio di cuore le Parrocchie del territorio, le Associazioni territoriali e la Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” per il contributo offerto in termini logistici ed operativi per l’accoglienza”.

“Nella mia qualità di Assessore con delega allo Sport – fa eco il vicesindaco, Michele Murino – è con grande gioia la comunicazione di questa notizia riguardante la possibilità offerta ai bambini ucraini ospitati sul nostro territorio di svolgere attività sportive gratuitamente grazie alla collaborazione delle associazioni sportive. Si tratta di una modalità di integrazione fortemente unitaria, che permetterà a questi piccoli scampati dalla guerra di avere un punto di riferimento per una ripartenza”.

“Le politiche sociali a Pellezzano – dichiara l’Assessore al ramo Annalaura Villari – sono in prima linea sin dall’inizio del conflitto in Ucraina per consentire una degna accoglienza dei rifugiati di guerra, che la competente Prefettura di Salerno indirizza verso il nostro territorio. Grazie al Sindaco e grazie ai competenti organismi impegnati su questo fronte abbiamo già accolto alcuni gruppi di donne e bambini ucraini. Pellezzano c’è e farà sentire la propria vicinanza al popolo ucraino offrendo massima solidarietà e sostegno”.

Per informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare lo Sportello Sociale del Comune il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 al num. di telefono: 089.568745 o alla mail: servizisociali@comune.pellezzano.sa.it