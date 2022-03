Cava de' Tirreni: piantumati i primi 4 platani in viale Garibaldi Sono stati donati dal Rotary Club



Sono stati piantumati stamattina, 22 marzo, i primi quattro platani in viale Garibaldi a Cava de' Tirreni, donati dal Rotary Club Cava de'Tirreni, in sostituzione di quelli divelti per motivi di sicurezza.

"A breve - fa sapere il sindaco del comune metelliano Vincenzo Servalli - saranno piantumati a Viale Crispi anche i platani donati dalle Associazioni "La Rosa di Gerico" e "Rosso Coccinella". "Un gesto da cavesi che amano l'ambiente e la propria città - afferma il vicesindaco Nunzio Senatore con delega all'ambiente - a cui va il ringraziamento di tutta l'Amministrazione. In questo periodo stiamo anche provvedendo alla potatura stagionale e la sistemazione delle alberature cittadine".