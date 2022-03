Reddito di cittadinanza, approvati 5 PUC a Montecorvino Rovella "Le iniziative messe in campo ci permetteranno di offrire servizi migliori ai nostri cittadini"

La giunta municipale ha approvato cinque Progetti di Utilità Collettiva (Puc) rivolti ai percettori del reddito di cittadinanza.

Tre dei cinque progetti approvati sono stati riconfermati dopo il buon esito dei Puc 2021.

Questi nel dettaglio i progetti: Vigili-AMO: attività di supporto alla polizia locale per quel che concerne la vigilanza viaria negli orari di ingresso ed uscita degli alunni da scuola; Noi per l'Ambiente: attività di supporto in materia di manutenzione di aree pubbliche, quali giardini, aiuole e sentieri paesaggistici; Noi per la Cultura, Ubi Societas, Ibi Ius: attività di supporto all'allestimento e alla valorizzazione dei luoghi della cultura, in un percorso che parte dalla biblioteca, sita nel complesso monumentale del S. Sofia, e giunge alla sede degli uffici del Giudice di Pace, ex sede della biblioteca. Green è bello: supporto agli operatori di polizia municipale nell’ambito della la tutela del patrimonio boschivo demaniale e del verde pubblico. La squadra del cuore: aperto ai conoscitori della cultura e della lingua ucraina e finalizzato al supporto del personale dell‘Ente (in particolar modo il personale dell’Ufficio Politiche Sociali, gli assistenti sociali e gli addetti ai servizi sociali) e degli enti del terzo settore in attività di accoglienza, assistenza ed orientamento ai cittadini ucraini in fuga dai territori di guerra.

«Con questi progetti – sottolinea il sindaco, Martino D’Onofrio – proseguiamo sul percorso intrapreso con successo nel 2021. Le iniziative messe in campo, oltre a garantire l’inclusione attiva dei percettori del reddito, ci permetteranno di offrire servizi migliori ai nostri cittadini su tutto il territorio comunale. Il mio ringraziamento va a tutta la squadra di maggioranza per l'impegno e l'eccellente lavoro svolto per raggiungere l'obiettivo».