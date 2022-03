"L'italiano lingua di pace", il corso dedicato ai profughi ucraini a Pellezzano Il sindaco Morra: "Obiettivo primario di questa iniziativa è l'accoglienza e l'integrazione"

Da sabato 2 aprile 2022 alle ore 16,00 parte il primo corso gratuito di Italiano per gli amici ucraini giunti nel Comune di Pellezzano.

“Obiettivo primario di questa iniziativa - ha sottolineato il Sindaco dott. Francesco Morra - è l'accoglienza e l'integrazione delle donne e dei bambini sfuggiti dalla guerra in corso nel loro Paese e la lingua rappresenta un importante elemento di inclusione ed integrazione sociale”.

Il corso "L'italiano lingua di Pace" è un'iniziativa promossa dal centro studi "L'albero del Sapere" con sede a Coperchia in collaborazione con il Comune di Pellezzano. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico del comune di Pellezzano negli orari d'ufficio o telefonando allo 089568730.

“Pellezzano - conclude il Primo Cittadino - vive la presenza di chi è stato costretto dai tragici eventi bellici a lasciare la propria Patria e gli affetti più cari come un'opportunità di integrazione. Insegnare e far conoscere la lingua italiana significa far dialogare cittadini di nazionalità differenti nel segno dell'armonia e dell'inclusione, con l'obiettivo di costruire una nuova forma di coesione sociale che favorisca le differenze guardando nel contempo ai valori comuni.

Il Sindaco Morra ha ringraziato l'assessore alla pubblica istruzione, dott.ssa Lella Landi e la responsabile del Centro Studi “L’Albero del Sapere” per aver organizzato questa bella iniziativa.