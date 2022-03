Peggiora il tempo nel Salernitano: domani scuole chiuse a Sapri Sospeso anche il mercato settimanale di via Gabriele D’Annunzio e di via Carlo Pisacane

Peggiora il tempo in provincia di Salerno. Dopo l'avviso della protezione civile della regione Campania che ha innalzato il livello di criticità di allerta meteo da gialla ad arancione, per domani 1 aprile, su Cilento e Piana del Sele, con un’ordinanza, il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e la sospensione del mercato settimanale di via Gabriele D’Annunzio e di via Carlo Pisacane per domani.

Una decisione presa per la "necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità". Non è escluso che nelle prossime ore analoghi provvedimenti possano essere assunti anche dai sindaci degli altri comuni interessanti dall'Allerta meteo Arancione.