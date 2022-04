A Sanza un corso di formazione sulle "tecniche di caseificazione" La partecipazione è gratuita e verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione

Giovedì 7 e venerdì 8 aprile corso di formazione sulle “tecniche di caseificazione” promosso dalla Regione Campania, ARA Campania e Comune di Sanza.

Il corso verterà sui seguenti principali argomenti: Obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti alimentari trasformati; Ciclo di produzione del latte, tipologia di alimentazione e foraggio, pascolo, mungitura, malattie dell’apparato mammario, ecc.; Norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi di produzione; Reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione, stagionatura conservazione dei prodotti caseari (fermentazioni, coagulazione, acidificazione, ecc.), valutazione dei difetti dei formaggi; Tecnologie sulla fabbricazione delle diverse tipologie di formaggi con latte di capra, pecora, bovino; Strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di fermentazione, ecc. Tecniche di lavorazione dei prodotti caseari: pastorizzazione, scrematura, filatura, battitura, pressatura, messa in forma, spazzolatura, massellatura; Tecniche di manipolazione del prodotto caseario per ottenere le forme volute: impastatura, filatura, stiratura, ecc. Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del siero; Possibilità di produzione dei prodotti lattiero-caseari in locali di civili abitazioni (Reg. Regione Campania 10/2020).

La partecipazione al corso è gratuita e verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione e materiale didattico. Il corso sarà tenuto dal dott. Gianni Ruggiero, responsabile dell’Ufficio zootecnia della Regione Campania, UOD 500720; dott. Davide Minicozzi, presidente ARA Campania; dott. Augusto Calbi, direttore ARA Campania; dott.ssa Katia Rossi, esperta produzioni animali; dott.ssa Anna Pagano, biologa esperta in tecniche di caseificazione; Donato Nicastro, esperto casaro. Interventi di saluto del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. Introduzione al corso del vice-sindaco di Sanza, Antonio Lettieri.

Il corso si terrà nei giorni 7 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 in aula (aula consiliare Comune di Sanza) dalle ore 14.30 presso il laboratorio tecnico del Caseificio Mediterraneo a Sanza, la parte pratica. Il giorno 8 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 in aula (aula consiliare Comune di Sanza) dalle ore 14.30 presso il laboratorio tecnico del Caseificio Mediterraneo a Sanza, la parte pratica e le conclusioni.