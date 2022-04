Atrani: raccolta del sangue sabato 9 aprile Si terrà in piazzale Marinella, necessaria la prenotazione

Il prossimo sabato 9 aprile in piazzale Marinella ad Atrani si terrà, nel rispetto delle norme anti covid, la "Giornata del dono del sangue" a cura dell'Avis - Associazione Volontari Italiani Sangue Comunale di Salerno. A darne notizia il comune. Per tutti i donatori che hanno concluso il ciclo di vaccinazione è possibile effettuare, su richiesta, il test quantitativo livello anticorpi Covid-19. Per effettuare la donazione bisogna esibire un documento di identità e il codice fiscale, la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando al 3356574781.