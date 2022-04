Sopralluogo positivo, riapre la strada "Agerolina" in Costiera Dopo la frana del 6 marzo scorso, finisce l'isolamento di Furore

A seguito del sopralluogo congiunto effettuato dalla struttura tecnica del Settore viabilità e trasporti della Provincia e verificate le condizioni minime di sicurezza, si è deciso di riaprire, a partire dalle ore 8 di sabato 9 aprile, la SR 366 "Agerolina". Un provvedimento particolarmente atteso dai residenti della Costiera Amalfitana.

Il ritorno della circolazione avverrà, almeno per adesso, a senso unico. Si tratta di un'arteria fondamentale non solo per i cittadini ma anche per il settore turistico e commerciale. La strada era chiusa dallo scorso 6 marzo a causa di una frana che aveva di fatto isolato la comunità.

"L'urgenza e la necessità della riapertura è stata dettata anche dalle incombenti festività pasquali che vedranno aumentare sensibilmente il traffico locale, turistico e commerciale. La Provincia di Salerno ha messo in campo tutte le proprie energie per riaprire quanto prima la strada ed eliminare il disagio ai tanti cittadini - si legge in una nota di Palazzo Sant'Agostino -, realizzando opere in somma urgenza per le quali ha dovuto attingere fondi direttamente dal proprio bilancio. Si ringraziano per la collaborazione tutte le istituzioni locali, a partire dal Comune di Furore che, unitamente a cittadini, associazioni, commercianti, ecc hanno voluto sollecitare la Provincia alla risoluzione della problematica".