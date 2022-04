Colatura d'Alici di Cetara Dop: siglato l'accordo tra cinque pescatori Il sindaco Della Monica: "Definire il disciplinare è stato il primo passo"



Nuovo traguardo per la marineria di Cetara e per la piccola pesca costiera del basso Tirreno.

Nella giornata di giovedì 7 aprile è stato siglato, infatti, un accordo tra i cinque pescatori che hanno aderito al sistema della Colatura di Alici di Cetara DOP.

Come stabilito durante l’incontro, questi pescatori – unici a poter vendere ai trasformatori che hanno aderito al sistema di certificazione della DOP – hanno raggiunto un accordo, circoscrivendo un prezzo minimo per il pescato che sarà destinato esclusivamente (e qui la novità essenziale) alla produzione di uno dei prodotti di eccellenza campani, la Colatura di Alici di Cetara DOP.

A coadiuvare i lavori, il Sindaco di Cetara, nonché Presidente del Flag, Fortunato Della Monica insieme all’Assessore all'ambiente Dott. Biol. Marco Marano, al Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università Federico II Vincenzo Peretti e al direttore del Flag Gennaro Fiume, i quali, insieme ai cinque pescatori Giovanni Ferrigno, Domenico Sperandeo, Pier Paolo Ferrigno, Domenico Giordano e Roberto Landi, hanno definito le nuove linee guida sul pescato, sulla sostenibilità e sulla rilevanza della produzione del liquido ambrato cetarese.

«II tema dell’incontro, tra le altre cose, era relativo anche e soprattutto al ruolo del pescatore, quale attore principale della filiera produttiva. Ciò che si è ritenuto corretto attuare, infatti, riguarda il provvedimento da adoperare per le varie spese che questi pescatori dovevano e dovranno fronteggiare per essere coerenti al disciplinare della DOP, dal carburante alle varie difficoltà dovute alle condizioni meteo-marine, andando a calmierare il prezzo affinché non ci sia concorrenza sleale, ma sinergia per un fine comune», chiarisce il Presidente del FLAG Della Monica.

Presso la sala Mario Benincasa del borgo cetarese, infatti, i pescatori presenti hanno firmato un “documento storico” che definisce che una cassetta di circa 7 kg da destinare alla produzione della DOP avrà un prezzo minimo di 15 euro, sancito all’unanimità dai pescatori presenti all’incontro. «Questa firma sigla un patto già esistente tra la piccola pesca e i produttori della Colatura di Alici DOP di Cetara. Definire il disciplinare è stato il primo passo, ma garantire un prezzo minimo per il prezioso pescato all’unanimità e dunque mettere d’accordo diversi pescatori, è un atto fondamentale e da non sottovalutare. Un processo che permetterà di sostenere i pescatori, motore trainante del processo produttivo, e la produzione della DOP», chiarisce il Sindaco Della Monica.

All’incontro, comunque, si è discusso anche sulla tracciabilità garantita dall’uso di cassette DuWo in polipropilene fornite dalla Cooperativa Pescatori Cala Bianca nella persona di Maurizio Giordano e già consegnate ai pescatori lo scorso 19 febbraio.

Infatti, giovedì sono stati presenti i referenti del progetto “Servizi di Consulenza - incubatore” finanziato nella Strategia dalla Misura 1.27 del Programma Operativo FEAMP Campania 2014/2020 – SSL FLAG “Approdo di Ulisse”.