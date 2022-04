A Sanza al via il ciclo di soggiorni per cure termali Le domande dovranno essere presentate al protocollo dell’Ente entro il 5 maggio

Nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale a favore dei cittadini. Nell’ambito degli interventi per la promozione dei Servizi Sociali, promosso dall’Assessorato alle politiche sociali del Comune, l’amministrazione civica organizza un soggiorno per cure termali con trasporto gratuito. Possono usufruire di questo servizio i cittadini residenti nel comune di Sanza, che abbiano compiuto il 55° anno di età, che siano autosufficienti ed in condizioni di viaggiare autonomamente.

I cittadini interessati possono fruire delle cure termali per patologie con cicli di: fango balneoterapia (malattie artro reumatiche), balneoterapia (malattie dermatologiche), cure inalatorie (malattie delle vie respiratorie e otorinolaringoiatriche), cure per vasculopatie periferiche (malattie vascolari).

Il servizio sarà erogato nel mese di giugno, articolato su 12 giorni consecutivi escluse le domeniche. Le domande dovranno essere presentate al protocollo dell’Ente del Comune di Sanza entro il 5 maggio 2022. Il modulo per presentare la domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di Sanza, allegato all’avviso, o ritirato presso i gli sportelli URP o Protocollo del Comune di Sanza. I cittadini, nella domanda, potranno indicare la preferenza tra i due centri termali che si sono proposti al comune, entrambi con sede a Contursi SA.

- TERME VULPACCHIO Loc. Vulpacchio;

- TERME FLORENZA Loc. Bagni Florenza;

Saranno prese in considerazione solo le domande complete della seguente documentazione:

1) ricetta medica in originale del medico di famiglia con la prescrizione del ciclo di cura e relativo codice cura indicato nell’allegato al modello di domanda;

2) copia del documento di riconoscimento;

3) copia della tessera sanitaria.

Si precisa che l’attivazione dell’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti; che il servizio verrà organizzato nel rispetto delle misure di prevenzione COVID 19, previste dalle normative vigenti. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo nei giorni dal lunedì al venerdì tel. 0975322536, Antonietta Melle.