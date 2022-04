Trentinara, volontari in azione per ripulire le pareti rocciose L'iniziativa nazionale "Climb&Clean" è approdata anche nel borgo cilentano

La seconda edizione di "Climb&Clean", dedicata alla pulizia delle falesie, pareti rocciose piuttosto complicate da raggiungere, è approdata anche nel Cilento. I volontari scalatori, stavolta, hanno ripulito dai rifiuti le falesie di Trentinara, piccolo borgo adagiato tra l'entroterra e la Piana del Sele.

"Nulla è impossibile basta volerlo, anche ripulire luoghi che sembrano irraggiungibili; e se è possibile ridare dignità alla natura arrampicandosi è ancora più semplice non inquinare: questo è Climb & Clean!" commenta, entusiasta, il sindaco Rosario Carione.

“Quello dei rifiuti è un problema che riguarda tutto il mondo della montagna, non solo in Italia. Riguarda ciascuno di noi e ognuno può fare la sua parte per dare una mano a risolverlo, sia mettendo in campo comportamenti corretti che spendendo una parte del suo tempo libero per ridare bellezza a luoghi compromessi" concludono Matteo Della Bordella e Massimo Faletti, promotori dell'iniziativa.