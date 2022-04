Sant'Egidio: al via il progetto "Un gioco da ragazzi. La differenziata a scuola" Ambiente e riciclo: in programma 14 incontri che coinvolgeranno gli studenti della città

Educare alla raccolta differenziata: prenderà il via domani il ciclo di incontri nelle scuole del territorio nell'ambito del progetto "Un gioco da ragazzi. La differenziata a scuola". A darne notizia gli Assessori all'Ambiente Gianluigi Marrazzo e alla Pubblica Istruzione Francesca Cordiano.

L'iniziativa è stata promossa dall'Amministrazione comunale di Sant'Egidio del Monte Albino, in accordo e in collaborazione con l'IC "E. De Filippo" e la società Igiene Urbana Evolution srl, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in città.

Il progetto mira ad informare e sensibilizzare i bambini sul tema della raccolta differenziata, diffondendo informazioni utili a determinare un corretto comportamento eco-ambientale e formare una coscienza ecologica.

Con l'auspicio che i bambini possano influenzare positivamente anche i comportamenti degli adulti. I destinatari delle attività, tenute da esperti in materia, saranno bambine e bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, in tutti i plessi scolastici della città.

In totale, sono in programma 14 incontri, al termine dei quali sarà rilasciato ai partecipanti un Attestato di "Ambasciatore del Riciclo", con la missione di diffondere le buone pratiche per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed un utilizzo consapevole dei materiali che quotidianamente usiamo.